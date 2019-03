Accoltellata per motivi passionali,arrestata 20enne

(ANSA) - ISCHITELLA (FOGGIA), 08 MAR - È stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio la ragazza rumena di 20 anni accusata di aver ferito a coltellate la foggiana Patrizia Martella, di 37 anni. E' accaduto questa mattina in corso Umberto ad Ischitella, piccolo comune nel Foggiano. La giovane rumena - affermano fonti investigative - è stata bloccata dai carabinieri pochi minuti dopo l'accoltellamento mentre girava in paese con la maglia ancora sporca di sangue. L'arma del delitto, un coltello da cucina, è stato trovato in strada, non lontano dal luogo dove è avvenuto il ferimento. La vittima, invece, è stata soccorsa e trasportata d'urgenza all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dove i sanitari la stanno sottoponendo ad un delicato intervento chirurgico a seguito delle due profonde ferite riportate all'addome. Le sue condizioni sono gravi. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, questa mattina le due donne si sono incontrate nell'androne del palazzo dove vive la vittima. Lì hanno avuto prima un violento litigio, poi la rumena - dicono gli inquirenti - ha estratto un coltello da cucina ed ha colpito più volte la donna. Sono stati i vicini a dare l'allarme ai soccorsi. Secondo chi indaga alla base del ferimento ci sarebbero motivi passionali, legati alla gelosia per un uomo. Sembrerebbe, infatti, che la rumena sarebbe la nuova compagna dell'ex marito della vittima. (ANSA).