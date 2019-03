UniSalento studia robot esplora pianeti

(ANSA) - LECCE, 7 MAR - I ricercatori del gruppo di Meccanica applicata dell'Università del Salento studieranno come dotare di capacità decisionali i robot 'esploratori' che indagano la superficie dei pianeti, affinché siano in grado di pianificare la strada migliore e più sicura verso la destinazione. Le prove sperimentali, informa una nota di UniSalento, verranno eseguite nel deserto dell'isola di Tenerife, che presenta caratteristiche analoghe alla superficie di Marte. Tutte le attività saranno svolte sotto la supervisione dell'agenzia spaziale europea Esa.

La ricerca rientra nell'ambito del progetto 'Ade-Autonomous decision making in very long traverses', finanziato con tre milioni di euro nell'ambito del programma europeo Horizon2020 (Src-Space robotics technologies). Gli studiosi saranno guidati dal professor Giulio Reina, ricercatore di Meccanica applicata presso il dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione.