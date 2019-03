EasyJet collegherà Bari a Manchester

(ANSA) - BARI, 7 MAR - EasyJet arricchisce l'offerta dall'aeroporto di Bari connettendo lo scalo barese con Manchester. Con il nuovo volo - disponibile con frequenza bisettimanale (dal 17 agosto al 26 ottobre, il mercoledì e sabato) - aumenta l'offerta da e per il Regno Unito.

Per Tiziano Onesti, presidente di Aeroporti di Puglia, "l'annuncio del nuovo volo per Manchester, che segue di pochi giorni quello per Nantes, non solo è un chiaro segnale dell'attenzione di EasyJet alle potenzialità della rete aeroportuale pugliese e di tutta l'area sud est del Paese, ma rappresenta anche un riconoscimento ad Aeroporti di Puglia quale gestore capace di favorire condizioni di operatività in grado di fidelizzare vettori di primissimo piano". "Il collegamento su Manchester, importante novità per lo scalo barese, assicura - prosegue - una copertura ancor più ampia e capillare del mercato del Regno Unito, il terzo in ordine di importanza, per arrivi e presenze, per l'industria turistica pugliese". (ANSA).