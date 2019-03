Medimex: anche Bryan Ferry e Patti Smith

(ANSA) - BARI, 6 MAR - Renzo Arbore e Bryan Ferry a Foggia, Patti Smith a Taranto. Il Medimex raddoppia in Puglia e annuncia da Berlino, nell'ambito della ITB Berlin, principale fiera europea del turismo, i primi nomi dell'edizione 2019, che da giovedì 11 a domenica 14 aprile propone per la prima volta un'edizione Spring a Foggia, dove Renzo Arbore coordinerà un progetto speciale creato per il Medimex con alcuni grandi jazzisti italiani mentre il fondatore dei Roxy Music terrà l'unica data italiana del tour. Le anticipazioni sono state date in una conferenza stampa di Pugliapromozione nello stand ENIT, dal presidente della Regione, Michele Emiliano, con l'assessore al Turismo, Loredana Capone, che hanno presentato la strategia turistica pugliese alla platea internazionale della fiera tedesca. Il Medimex tornerà a Taranto dal 5 al 9 giugno e con Patti Smith celebrerà i quarant'anni dei leggendari concerti di Bologna e Firenze del 1979, che con l'artista americana sancirono il ritorno in Italia dei grandi raduni rock.