Bif&st Bari, premio Fellini a Morricone

(ANSA) - BERLINO, 06 MAR - Il Bif&st di Bari dedica quest'anno "un'imponente retrospettiva al premio Oscar Ennio Morricone", che riceverà nel capoluogo pugliese il premio Fellini, nella giornata inaugurale del festival, il 27 aprile.

Lo ha annunciato oggi a Berlino la regista e attrice berlinese, Margharete von Trotta, che del Bari International Film Festival è presidente. "Bari è una bellissima città con il suo meraviglioso teatro Petruzzelli, che ospita il Bif&st - ha affermato - come è bellissima tutta la Puglia, che conosco bene: ci sono stata infatti molte volte per trascorrere le mie vacanze sul mare". "Il Bif&st, nato 10 anni fa, si è imposto subito come una delle più grandi manifestazioni di cinema in Italia, e la più importante del Sud Italia", ha continuato von Trotta. "Ha avuto come presidente per anni il grande regista Ettore Scola, che mi ha indicata come sua successora". Il Bif&st ha ospitato negli anni tanti registi, attori, produttori cui è stato conferito il premio Federico Fellini per l'eccellenza artistica.