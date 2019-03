Pd: Puglia, votano oltre 80mila

(ANSA) - BARI, 04 MAR - Sono "oltre 80mila" le persone che ieri in Puglia hanno votato alle primarie per scegliere il nuovo segretario del Pd. Lo sottolinea il segretario del Pd Puglia, Marco Lacarra, esprimendo "soddisfazione" per il risultato che "è andato ben oltre le aspettative di 50mila partecipanti".

"Sono state primarie senza veleni e code velenose - ha aggiunto Lacarra - e questo è un segnale importante in una prospettiva che vede il Partito democratico più unito e finalmente con una voce sola, che è quello che noi dobbiamo fare in modo di essere nei prossimi mesi". A Bari e in tutta l'area metropolitana Nicola Zingaretti ha vinto le primarie con il 64,4% dei voti.

Martina ha ottenuto il 28,1%, mentre a Giachetti è andato il 7,4% delle preferenze. "In Puglia abbiamo avuto un grande successo, Zingaretti ha vinto dappertutto con tutte e due le liste, come quando vinse le primarie Renzi con risultati simili", ha commentato il governatore Michele Emiliano che nella regione ha messo in campo la lista 'La Puglia con Zingaretti'.