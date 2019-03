Abbandonano cane legato a palo,2 denunce

(ANSA) - NARDO' (LECCE), 4 MAR - Una coppia di Nardò è stata denunciata a piede libero per aver abbandonato il proprio cane, legandolo a un palo in un via centralissima della città, addossando poi a ignoti la responsabilità del gesto. La scoperta del cane, un meticcio di piccola taglia, legato a un palo in via XX Settembre, ha fatto scattare l'azione congiunta di Polizia locale, Guardie zoofile 'Agriambiente' e Asl che ha portato subito all'identificazione della coppia di proprietari. Alla richiesta di spiegazioni, i due, pur riconoscendo la proprietà del cane, hanno risposto che è stato legato al palo e abbandonato da ignoti. La coppia dovrà rispondere dei reati di abbandono di animale e false dichiarazioni.