Primarie Pd:Puglia,partito soddisfatto

(ANSA) - BARI, 3 MAR - Arrivano in modo parziale e frammentato i dati di partecipazione alle primarie del Pd in Puglia ma l'aria nei circoli è positiva e gli organizzatori sono soddisfatti per l'affluenza che - dicono - si delinea superiore alle aspettative. Secondo i dati disponibili raccolti dalle commissioni provinciali che si riferiscono a meno della metà dei seggi aperti e che rilevano indicativamente l'affluenza attorno alle 16, nelle sei province pugliesi (incluso solo il dato di Bari città ma non della provincia) hanno votato oltre 27.500 persone.

Buona l'affluenza a Bari città dove il dato parziale parla di oltre 7000 persone al voto. Nel capoluogo e nella provincia sono diversi i seggi in cui sono state esaurite le schede a disposizione che sono state quindi rifornite da altre città.

Ovunque il voto si è svolto senza particolari intoppi. Alta l'affluenza anche a Foggia dove (dati riferiti alle 15 e a 31 circoli su 41) avevano già votato 6.200 persone.