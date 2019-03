Primarie Pd, code in alcuni seggi

(ANSA) - BARI, 3 MAR - Hanno aperto alle 8 anche in Puglia i 250 seggi allestiti per le primarie convocate dal Pd per la scelta del segretario nazionale del partito. I seggi chiuderanno alle 20. In alcune delle sedi, specie a Bari nel quartiere Carrassi, si sono verificate code. Si vota con la sola carta di identità tranne che a Bari e a Taranto dove, essendoci più seggi, è necessario avere anche la tessera elettorale. La scelta è tra Maurizio Martina, Roberto Giachetti e Nicola Zingaretti.

Quest'ultimo può contare in Puglia sul sostegno di due liste (gli altri ne hanno solo una): Piazza Grande e quella sostenuta dal governatore Michele Emiliano, "La Puglia con Zingaretti".

Gli scritti al partito votano gratis i simpatizzanti devono versare un contributo di due euro. Il partito pugliese conta di portare al voto 60-70.000 persone. Per fare fronte all'affluenza ci saranno in campo circa 800 volontari, tra simpatizzanti e iscritti, nei vari seggi allestiti nelle sedi del partito ma anche in gazebo, biblioteche e locali comunali.