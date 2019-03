Emiliano, 100 mln per Community Library

(ANSA) - BARI, 3 MAR - "Community Library è un programma che non ha pari in Italia e in Europa. Nessuno ha investito tanto come la Puglia, più di 100 milioni di euro, nelle biblioteche di comunità, luoghi pensati per far crescere cittadini liberi, con spirito critico, avendo la possibilità di confrontarsi col mondo e soprattutto senza farlo in solitudine davanti ad un computer.

Qui i computer ci sono, ma si può stare insieme, chiacchierare, prendere un caffè e soprattutto dare il senso che ognuno dei nostri comuni rappresenta la bellezza dell'Italia. È importante creare luoghi come questo che servono a connettere Adelfia e tutti gli altri comuni pugliesi col mondo intero, collegando tutte queste biblioteche di comunità attraverso reti informatiche". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, oggi ad Adelfia per l'inaugurazione della prima Biblioteca di Comunità, insieme al Sindaco e agli studenti delle scuole cittadine.