Granata su spiaggia Taranto, distrutta

(ANSA) - BARI, 2 MAR - I Palombari del gruppo operativo subacquei (Gos) della Marina militare, distaccati presso il nucleo Sminamento difesa antimezzi insidiosi (Sdai) di Taranto, hanno neutralizzato una granata risalente alla seconda guerra mondiale, ritrovata sul bagnasciuga del Mar Piccolo. Ne dà notizia un comunicato in cui il comandante del nucleo Sdai, capitano di corvetta Mirko Leonzio, sottolinea che "sulla base della richiesta della Prefettura siamo intervenuti nel Mar Piccolo di Taranto per identificare un oggetto" che "abbiamo riscontrato essere stato un ordigno esplosivo". "E' importante ricordare - sottolinea - a chiunque dovesse imbattersi in oggetti simili che questi manufatti possono essere molto pericolosi e pertanto non devono essere toccati o manomessi in alcun modo, ma ne va denunciato immediatamente il ritrovamento alla locale Capitaneria di Porto o alla più vicina stazione dei Carabinieri".

L'intervento d'urgenza del nucleo Sdai è stato richiesto dalla locale Prefettura, a seguito del rinvenimento del manufatto da parte di una società impiegata dal Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto.

Le operazioni di bonifica sono iniziate con il riconoscimento dell'oggetto segnalato, identificato come una granata italiana da 105 millimetri risalente alla seconda guerra mondiale, e si sono concluse con la distruzione dell'ordigno esplosivo in un area di sicurezza.(ANSA).