Ex Ilva: colline ecologiche sequestrate,chiuse scuole vicine

(ANSA) - TARANTO, 02 MAR - Il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci ha firmato un'ordinanza di chiusura temporanea di due plessi scolastici del rione Tamburi - De Carolis e Deledda - da domani e fino al 31 marzo fino a diversa disposizione, per consentire ulteriori analisi ad Arpa Puglia, a cui si chiede "senza indugio" di procedere al "monitoraggio della qualità dell'aria indoor-outdoor" nei due istituti. La decisione è stata assunta in quanto il sindaco ritiene non esaustive ma meritevoli di approfondimenti le risposte fornite da Arpa e Asl in relazione ai potenziali rischi derivanti dalla vicinanza dei due istituti alle cosiddette 'collinette ecologiche' dell'ex Ilva, attualmente sotto sequestro in quanto sarebbero state trasformate, secondo le indagini, in una "enorme discarica abusiva di svariate tonnellate di rifiuti industriali derivanti dalle lavorazioni del polo siderurgico". Già ieri il sindaco e i tecnici comunali avevano effettuato un sopralluogo nei due plessi evidenziando la necessità di "esercitare ogni precauzione a favore della salute degli alunni e dei docenti". Con l'ordinanza si dispone inoltre la "sospensione con effetto immediato delle attività didattiche nei plessi Deledda e De Carolis fino al l0 marzo" e l'avvio di "ogni utile iniziativa per consentire il trasferimento dell'utenza scolastica in altri plessi, consentendo con decorrenza 11 marzo la ripresa delle attività didattiche". Sono 708 gli alunni interessati oltre al personale scolastico. Il sindaco Melucci sottolinea che al momento "non ci sono evidenze di alcun problema serio, ma ce lo devono dire i soggetti preposti". "Parliamo di eccellenze come Arpa e Asl - conclude - che godono della nostra stima ma che invitiamo ad essere più puntuali e più profondi nella comunicazione dei dati e delle analisi per trasmetterci una parola definitiva, inequivocabile".(ANSA).