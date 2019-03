Al via a Bari il 'Rousseau City Lab'

(ANSA) - BARI, 02 MAR - Al via a Bari la sesta tappa del Rousseau City Lab, l'evento itinerante dell'associazione Rousseau al quale partecipano parlamentari, sindaci e ministri del Movimento 5 Stelle. In piazza Prefettura, fino alle ore 19, ci saranno dibattiti all'interno del grande gonfiabile a forma di mouse. "Si parlerà di cultura e di innovazione digitale legata alla cultura - spiega il senatore Gianmauro Dell'Olio - una scelta non casuale perché con Matera capitale della cultura 2019, abbiamo voluto creare quasi un ponte di collegamento fra Bari e Matera".

In mattinata i protagonisti degli incontri saranno i parlamentari. Nel pomeriggio si avvicenderanno il presidente dell'associazione Rousseau, Davide Casaleggio, i ministri Barbara Lezzi e Alberto Bonisoli, oltre a rappresentanti del mondo della cultura e del digitale, da Mogol (presidente Siae) a Enrico Bellini di Google Arts and Culture.

"È un momento per far capire ai cittadini - evidenzia Dell'Olio - quanto sia importante avvicinarsi alla politica con il nostro concetto della democrazia diretta. Rousseau è proprio questo: una piattaforma che facilita la partecipazione dei cittadini alla politica". "Siamo l'unico movimento politico - aggiunge - che fa votare i propri iscritti e i propri candidati sulla rete, o li fa addirittura candidare come adesso per le elezioni europee. Si sono presentate circa tremila persone per 76 posti". "È l'unico movimento - conclude - che si muove in questa direzione e che utilizza 50mila persone che votano rispetto ai pochi segretari di partito che decidono all'interno di una stanza".(ANSA).