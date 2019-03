Sandrelli apre Festival cinema europeo

(ANSA) - LECCE, 1 MAR - Sarà Stefania Sandrelli a inaugurare la XX edizione del Festival del Cinema Europeo, diretto da Alberto La Monica, che si terrà a Lecce dall'8 al 13 aprile. Un omaggio alla grande diva e Signora del nostro cinema che nella sua lunga carriera ha lavorato e lavora con i più importanti.

Alla Sandrelli, oltre alla retrospettiva di alcuni suoi film, sarà dedicata una Mostra fotografica dal titolo 'Stefania Sandrelli, icone du cinéma italien', con le immagini dell'archivio del Centro Cinema Città di Cesena e curata da Antonio Maraldi, "che ripercorre il lungo e celebrato cammino evidenziando i ruoli più significativi (Io la conoscevo bene di Antonio Pietrangeli), le collaborazioni con autori importanti (Bernardo Bertolucci e Ettore Scola, e le partecipazioni da protagonista in opere più marginali. Quest'anno il festival compie 20 anni e "per festeggiare al meglio un importante anniversario non poteva scegliere meglio di un'attrice come Stefania Sandrelli", sottolinea l'assessore regionale Loredana Capone.