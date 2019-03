Primarie Pd, in Puglia attesi 70mila

(ANSA) - BARI, 1 MAR - Con 250 seggi in tutta la regione, e 250mila schede già stampate, il Pd in Puglia è pronto ad affrontare le primarie, domenica 3 marzo, per l'elezione del segretario nazionale scegliendo tra Maurizio Martina, Roberto Giachetti e Nicola Zingaretti che in Puglia è sostenuto anche dal governatore Michele Emiliano con la lista 'La Puglia per Zingaretti'. Per far fronte ad un'affluenza attesa di 60-70mila persone (in circa 80mila votarono alle primarie del 2017) ci saranno in campo circa 800 volontari, tra simpatizzanti e iscritti, nei vari seggi che saranno allestiti per lo più, spiega Franco Cuna, responsabile dell'organizzazione delle primarie in Puglia, nelle sedi del partito ma anche in gazebo, biblioteche e locali comunali. Si vota dalle 8 alle 20, muniti di carta di identità. A Bari e Taranto, dove i seggi saranno dislocali in diversi quartieri, sarà necessario portare con sé anche la tessera elettorale. Gli iscritti al Pd votano gratis, gli altri pagano un contributo di due euro.