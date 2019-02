Ryanair,8 nuove rotte da Bari e Brindisi

(ANSA) - BARI, 28 FEB - Ryanair ha annunciato la sua programmazione invernale 2019 per Bari e Brindisi. Dal capoluogo pugliese sono previste cinque nuove rotte: per Bordeaux (2 volte la settimana), Budapest (2), Cracovia (2), Praga (2), e Milano Malpensa (9). Da Brindisi sono programmate tre nuove rotte: per Berlino Tegel (2), Parigi Beauvais (2) e Milano Malpensa (7).

Per il presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti, "l'ampliamento di otto nuove rotte su base annuale segna un ulteriore tassello nello sviluppo della nostra società, seguendo le linee tracciate dal piano strategico 2019/2028 approvato dal Consiglio di Amministrazione di Aeroporti di Puglia, piano che a breve verrà presentato a tutta la comunità servita ed interessata alla crescita di tutta l'area sud est del nostro Paese". Per Chiara Ravara di Ryanair "per festeggiare le nuove rotte stiamo rilasciando biglietti a tariffe scontate partire da soli 19,99 euro, disponibili per la prenotazione fino alla mezzanotte del primo marzo". (ANSA).