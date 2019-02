'Ignobile vendere oloturie e cavallucci'

(ANSA) - TARANTO, 28 FEB - L'associazione Marevivo definisce "ignobile" l'export illecito verso la Cina dai mari di Taranto di oloturie e cavallucci marini denunciato nei giorni scorsi dall'ambientalista Luciano Manna tramite il suo sito VeraLeaks.

"Un mercato illegale - sottolinea l'associazione - che trova la sua clientela sull'app di messaggeria istantanea WeChat. I cavallucci marini vengono venduti come potenti afrodisiaci o per realizzare liquori pregiati; le oloturie, invece, sono utilizzate per uso alimentare, medico e nel settore della cosmesi. Pagati a pochi euro al chilo dai commercianti asiatici, vengono poi messi in commercio in Cina a prezzi elevatissimi: dai 200 ai 600 dollari al chilo".