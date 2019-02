Autisti rifiutano stadio, Ataf dà bonus

(ANSA) - FOGGIA, 28 FEB - Una indennità aggiuntiva di 50 euro e la maglia di Kragl, calciatore del Foggia Calcio. Dopo gli ennesimi episodi vandalici compiuti a margine di Foggia-Benevento, l'Ataf (l'azienda di trasporto pubblico urbano di Foggia) offre un 'benefit' a tutti gli autisti che si renderanno disponibili a svolgere il servizio stadio dedicato al trasporto della tifoseria avversaria durante gli incontri casalinghi. A seguito degli atti vandalici, infatti, alcuni autisti avevano chiesto maggiore sicurezza annunciando di non essere più disponibili a svolgere il servizio stadio.

La proposta sta suscitato polemiche. "Roba da non crederci - afferma Antonio Vivoli, segretario provinciale Faisa-Cisal di Foggia -. Per 50 euro ed una maglietta di un calciatore non mettiamo a rischio la nostra incolumità".