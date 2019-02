Ambiente:Conte a Regioni,soldi ci sono

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Abbiamo messo 11 miliardi a disposizione delle Regioni e degli enti locali per il dissesto idrogeologico, messa in sicurezza del territorio ed interventi di emergenza per il maltempo. I soldi ci sono ma vanno spesi e spesi bene. E' quanto ha detto il premier Giuseppe Conte ai governatori.

Mi sono battuto - avrebbe aggiunto il premier - per avere strumenti normativi per spendere bene questi soldi e far partire i cantieri. Questi strumenti sono la cabina di regia interministeriale Strategia Italia, la struttura di missione Investitalia e la Centrale di Progettazione. Inoltre sto lavorando personalmente a un decreto legge per riformare il codice degli appalti e sbloccare i cantieri.