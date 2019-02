Su binari Puglia tre nuovi treni Jazz

(ANSA) - BARI, 27 FEB - Comincia oggi la "rivoluzione ferroviaria" della Puglia con l'arrivo dei primi tre nuovi treni Jazz dei 46 che rinnoveranno completamente la flotta di Trenitalia sulle linee regionali fino al 2024. Questa mattina sul binario 1 della stazione centrale di Bari è stato inaugurato il primo dei tre treni su rotaie "a partire da subito", ha precisato l'assessore regionale ai Trasporti, Giovanni Giannini, sottolineando che saranno utilizzati sulle linee Foggia-Bari, Lecce-Bari, Taranto-Bari. E' intervenuto anche l'amministratore delegato di Trenitalia, Orazio Iacono. Ogni treno, del costo di quasi 6 milioni di euro, ha una capienza di 204 passeggeri. "Le ricadute saranno estremamente positive per la qualità del servizio, per l'ambiente e in termini di velocità delle percorrenze" ha detto Giannini, spiegando che "il rinnovo della flotta sarà graduale, perché per costruire ciascun treno c'è bisogno di 18 mesi. Da oggi fino al 2024 avremo 46 treni nuovi", questi primi tre e, a partire dal 2021, altri 43 Pop.

"La speranza - ha aggiunto l'assessore - è che l'utilizzo di questo nuovo materiale rotabile responsabilizzi l'utenza sotto il profilo degli atti vandalici. Questa operazione è una rivoluzione perché riduce l'età media dei treni a tre anni", mentre attualmente è di 15-20 anni.

"Più qualità del servizio, più comfort, più affidabilità per i pendolari di questa regione, perché sono treni all'avanguardia in Europa - ha spiegato Iacono - dotati della tecnologia capace di poter gestire in anticipo le situazioni di criticità, per esempio eventuali aggressioni, e quindi ad altissima affidabilità con più sicurezza grazie alle telecamere, portabici e prese elettriche per l'alimentazione di cellulari e pc portatili". "Dopo aver rimesso in ordine i conti insieme alla Regione Puglia - ha aggiunto Iacono - abbiamo firmato lo scorso anno il contratto di lungo termine, di 15 anni, 2018-2032".

"Oggi - ha concluso - parte la vera e propria rivoluzione ferroviaria per i 45mila pendolari pugliesi che ogni giorno utilizzano i treni".(ANSA).