Mercantile arenato: indagato comandante

(ANSA) - BARI, 27 FEB - Saranno cristallizzate in un incidente probatorio le dichiarazioni rese nei giorni scorsi dal comandante della Efe Murat, il mercantile arenatosi il 23 febbraio scorso sulla costa sud di Bari a causa di una forte mareggiata. La Procura di Bari ha firmato oggi la richiesta di interrogatorio nella forma dell'incidente probatorio per Kucukyildiz Oral, già ripartito da Bari insieme con il resto dell'equipaggio.

Il comandante è da oggi formalmente indagato per i reati di naufragio colposo e violazione dell'articolo 1.231 del Codice della navigazione, sulla inosservanza delle norme sulla sicurezza della navigazione.