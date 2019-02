A Lecce sede Scuola nazionale Cinema

(ANSA) - BARI, 27 FEB - Apre a Lecce, in Puglia, una nuova sede distaccata della Scuola nazionale di Cinema del Centro sperimentale di cinematografia (Csc). L'accordo tra Regione Puglia, Fondazione Apulia film commission, Provincia di Lecce e Csc è stato firmato stamattina alla presenza, tra gli altri, dell'assessore regionale all'Industria turistica e culturale, Loredana Capone, e del presidente del Csc, Felice Laudadio. Si tratta di un "risultato straordinario - è stato sottolineato - per la Puglia che sul cinema ha investito, solo nell'ultimo anno, oltre 15 milioni". La sede pugliese della Scuola nazionale di Cinema del Csc, che troverà casa negli spazi di Palazzo Argento e sarà dotata di laboratori digitali, strumentazioni e infrastrutture all'avanguardia, si chiamerà 'Csc digital school'. Nei prossimi mesi gli spazi di Palazzo Argento saranno attrezzati e le attività della scuola avranno inizio già dal prossimo ottobre con un corso triennale per tecnici specializzati nel restauro di opere audiovisive.