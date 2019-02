Salvini,5.377 aderito Quota100 in Puglia

(ANSA) - BARI, 26 FEB - "Orgoglioso dei risultati di 'Quota 100', con circa 70mila adesioni in tutta Italia di cui 5.377 in Puglia. È un altro risultato di questo governo, per il quale mi sono speso con particolare impegno. Chi ha il sacrosanto diritto di smettere di lavorare può farlo, e lascia spazio a giovani in cerca di lavoro. Alla faccia della Fornero. Dalle parole ai fatti". Lo afferma in una nota il vicepremier Matteo Salvini.(ANSA).