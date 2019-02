Droga: smantellata rete pusher, arresti

(ANSA) - BISCEGLIE (BARLETTA - ANDRIA - TRANI), 26 FEB - Una operazione antidroga è in corso a Bisceglie dove 160 carabinieri del comando provinciale di Bari, con elicotteri e tre unità cinofile, stanno eseguendo una ventina di arresti e numerose perquisizioni disposte dal gip del Tribunale di Trani su richiesta della Procura nei confronti di indagati accusati di aver gestito un florido mercato di sostanze stupefacenti a Bisceglie. Nell'indagine sono coinvolte anche sei donne, una delle quali è stata posta agli arresti domiciliari e un'altra in carcere.

Le indagini hanno accertato centinaia di cessioni di droga compiute dagli indagati, distinti in due differenti gruppi criminali che si sono spartiti - secondo l'accusa - diverse zone della città. Durante le indagini sono state arrestate in flagranza di reato 12 persone, sequestrate due pistole con matricola abrasa e 12 chili di hashish, 12 chili di marijuana, 900 grammi di eroina e 500 grammi di cocaina.