Primarie Foggia confermano Landella (FI)

(ANSA) - FOGGIA, 25 FEB - È il sindaco uscente Franco Landella il candidato alla carica di primo cittadino per il centrodestra al comune di Foggia. Lo spoglio si è protratto per tutta la notte e si è concluso solo dopo verso le 9. Si sono recati alle urne 13.258 foggiani. Franco Landella sostenuto da Forza Italia, vince con il 43% dei voti, seguito dal candidato della Lega Luigi Miranda che si è fermato al 29,5%. Ultimo dei tre, il candidato dell'Unione di Centro Leonardo Iaccarrino con il 25% di preferenze. A maggio Franco Landella sfiderà per la carica di primo cittadino Pippo Cavaliere sostenuto dal centrosinistra e Giovanni Quarato del Movimento 5 Stelle.