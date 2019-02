Mafia e droga,colpo a clan Taranto

(ANSA) - TARANTO, 25 FEB - Una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 25 persone è stata eseguita dai carabinieri del Comando Provinciale di Taranto in provincia e in varie città d'Italia. Si tratta di presunti appartenenti a vario titolo ad una associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti che sarebbe una frangia della Sacra Corona Unita attiva nell'area orientale della provincia ionica, dedita al traffico di droga, alla spendita di banconote false e alla commissione di estorsioni ai danni di attività commerciali con metodi mafiosi, fra cui atti incendiari e ripetute minacce perpetrate con l'utilizzo di armi. Le indagini, avviate dai carabinieri di Lizzano nel gennaio 2016 e dirette dalla DDA di Lecce, hanno permesso di delineare l'intero organigramma dell'organizzazione criminale, con al vertice un pluripregiudicato detenuto che avrebbe impartito ordini e direttive dal carcere ai sodali in libertà attraverso "pizzini", avvalendosi della collaborazione di due "luogotenenti".