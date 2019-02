Regionali:Stefano(Pd),Puglia perso rotta

(ANSA) - BARI, 23 FEB - "Io credo che la Puglia abbia bisogno di ritrovare la rotta che abbiamo smarrito, e bisogna discutere delle cose che bisogna fare, delle aspettative e anche degli errori commessi. Serve discutere senza arroccarsi". Lo ha detto il senatore Pd Dario Stefano parlando con i giornalisti a Bari a margine di 'Prima le idee', assemblea regionale delle associazioni e partiti di sinistra che si sono incontrati oggi in Fiera del Levante per discutere di "contenuti e non di poltrone". Tra i presenti anche lo scrittore ed ex senatore Pd Gianrico Carofiglio, l'ex presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, l'eurodeputata Pd Elena Gentile, il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci e l'economista Gianfranco Viesti. L'assemblea, alla quale hanno aderito anche Sinistra italiana e La Puglia in Più (che fa capo a Dario Stefano), è stata convocata nel giorno che avrebbe dovuto precedere le primarie del centrosinistra per il candidato presidente della Regione, inizialmente stabilite per il 24 febbraio e poi rimandate.