Forum all'Ansa con il sindaco di Bari

Il sindaco di Bari, Antonio Decaro (Pd), incontrerà venerdì 22 febbraio i giornalisti dell'ANSA in un forum che si svolgerà nella sede centrale di Roma a partire dalle 13.30.

Decaro sarà intervistato dal direttore dell'ANSA, Luigi Contu, e da giornalisti di varie redazione sui temi dello sviluppo, della sicurezza e della mobilità e su altri problemi o argomenti riguardanti la città e più in generale la politica.

L'incontro fa parte di una serie dedicata ai sindaci delle grandi città e ai temi delle realtà del territorio.

Il forum sarà seguito in diretta streaming sulla pagina Facebook di ANSA e su Ansa.it.