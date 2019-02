Flash mob studenti: Emiliano, orgoglioso

(ANSA) - BRINDISI, 21 FEB - "Ho subito avuto un moto di orgoglio per questi ragazzi, capirete che il mio è un lavoro pieno di sofferenze, però ci sono delle giornate bellissime.

Quando ho visto in che modo hanno reagito ad una cattiveria grande che era stata compiuta nei confronti di un loro compagno, ho pensato che come si fa in casa, qualcuno dovesse dire loro che sono dei bravi ragazzi e, quindi, ho chiesto al preside se fosse possibile venire a dirglielo". Lo ha detto con la voce rotta dalla commozione il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che si è recato all'istituto Alberghiero Sandro Pertini di Brindisi per ringraziare gli studenti.

Nei giorni scorsi gli studenti hanno reagito con un flash mob ad alcuni insulti, scritti sui muri, rivolti a un ragazzo omosessuale. Hanno esposto striscioni di solidarietà e hashtag di supporto al compagno.