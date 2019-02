Ferrovie: nuovo sistema di informazioni

(ANSA) - POTENZA, 21 FEB - Con un investimento di tre milioni di euro, tra Puglia e Basilicata, "Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha completato l'installazione di 89 nuovi altoparlanti, 8 centrali di diffusione, 14 amplificatori e 21 monitor, per la comunicazione alle persone interessate delle informazioni relative a ogni singolo treno rilevate in tempo reale dai sistemi di gestione della circolazione ferroviaria".

In un comunicato diffuso dall'ufficio stampa delle Ferrovie dello Stato è inoltre sottolineato che "da oggi le informazioni in 19 stazioni delle linee Brindisi-Taranto, Taranto-Metaponto e Metaponto-Potenza, saranno ancora più chiare e puntuali".