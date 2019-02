Boccia, aprire cantieri in tutta Italia

(ANSA) - FOGGIA, 19 FEB - "Lo stiamo dicendo da tempo: aprire i cantieri in tutta Italia, a partire da Foggia che diventa specchio del Paese, è determinante perché ci permetterebbe di evitare gli effetti negativi del rallentamento economico della cosiddetta economia globale". Lo ha detto a Foggia Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano dell'impegno del premier Giuseppe Conte che nel dicembre scorso promise, proprio nel capoluogo dauno, lo sblocco di importanti per finanziamenti per rilanciare la provincia la Provincia di Foggia.

"Aprire i cantieri che significa occupazione, lavoro, infrastrutture e quindi competitività del Paese. Si pone - ha aggiunto - in questo momento la questione temporale, in quanto tempo apriamo i cantieri e in quanto tempo facciamo le cose che diciamo". "È importante - ha concluso - questo segnale da parte del premier che viene da Foggia".