Coldiretti Puglia, addio a 30mila pecore

(ANSA) - LECCE, 17 FEB - "In Puglia addio in 15 anni ad oltre 30mila pecore con allevamenti dimezzati e presidi della biodiversità a rischio di estinzione dal 2002 al 2017, secondo i dati Istat". E' il bilancio diffuso da Coldiretti Puglia in occasione del primo 'Pecorino Day' a sostegno dei pastori con un appuntamento di informazione e conoscenza in corso a Lecce nel Mercato di Campagna Amica."Gli allevamenti condotti da questi custodi del territorio e delle ricchezze agroalimentari che producono sono il fiore all'occhiello della Puglia - spiega il presidente di Coldiretti Puglia, Savino Muraglia - sono i Sigilli della biodiversità contadina, come la pecora 'gentile' di Altamura, la 'moscia' leccese, i prodotti d'eccellenza quale il canestrato pugliese che ha anche il riconoscimento comunitario della DOP, il pecorino di Maglie, prodotto caseario tradizionale del Salento, a rischio di estinzione e il pecorino prodotto nelle province di Lecce, Bari e Foggia, baluardi eroici di un lavoro che chiede grande sacrificio e dedizione".