Furti a Matera, arrestati tre baresi

(ANSA) - MATERA, 16 FEB - Con le accuse di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, a Matera tre uomini di Bari - di 52, 46 e 38 anni tutti con precedenti penali - sono stati arrestati dai Carabinieri in flagranza di reato al termine di un inseguimento in città, durante il quale i militari dell'Arma hanno anche sparato due colpi di pistola contro gli pneumatici dell'auto utilizzata dai tre. Nell'auto sono stati trovati oggetti rubati in un appartamento.