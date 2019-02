Comunali: c.destra Puglia verso primarie

(ANSA) - BARI, 16 FEB - Il centrodestra pugliese si appresta a vivere l'ultima settimana di campagna elettorale per le primarie fissate per il 24 febbraio prossimo a Bari e a Foggia per la scelta dei candidati sindaci, e in Puglia arriveranno i big della coalizione, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. A Lecce, altro capoluogo in cui si voterà in primavera, l'appuntamento dei gazebo è fissato per il 17 marzo. A Bari la Lega sostiene Fabio Romito, giovane avvocato e consigliere comunale, FdI punta su Filippo Melchiorre, (consigliere comunale dal 1995), mentre Forza Italia ha scelto Pasquale Di Rella, ex Pd ora esponente civico, già presidente del Consiglio comunale. Martedì prossimo sarà a Bari il leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini, e il giorno successivo sarà la volta di Giorgia Meloni, presidente di Fdi. I seggi per le primarie saranno nella Fiera del Levante. Il vincitore sfiderà il sindaco uscente Antonio Decaro (Pd), la candidata del M5S, Elisabetta Pani, e l'outsider Irma Melini.