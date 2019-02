Gabrielli, comunità chiedono sicurezza

(ANSA) - BARI, 15 FEB - "Quando le comunità si sentono nel diritto-dovere di richiedere una maggiore presenza delle strutture che presiedono la sicurezza di un territorio, è motivo di soddisfazione per tutti". Lo ha detto il capo della Polizia, prefetto Franco Gabrielli, in occasione della firma nella Prefettura di Bari del Patto per la Sicurezza per l'istituzione di un Commissariato nella Città di Putignano. Alla firma hanno partecipato il prefetto, Marilisa Magno e il sindaco di Putignano, Domenico Giannandrea. Il Commissariato sarà ospitato in un immobile comunale concesso in comodato d'uso gratuito. "In questo Paese abbiamo vissuto stagioni - ha detto Gabrielli - in cui le forze di Polizia venivano viste non necessariamente come una espressione delle comunità. Oggi c'è invece una generale richiesta della nostra presenza sul territorio". Gabrielli ha spiegato inoltre che "l'istituzione di questo Commissariato risponde alla necessità di rivisitare l'assetto della città metropolitana", per una "nuova geografia della sicurezza".