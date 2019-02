Emiliano,indurre 5S a far cadere governo

(ANSA) - BARI, 15 FEB - "Noi dovremmo mettere su una protesta che induca il Movimento 5 Stelle a far saltare il Governo e a farlo cadere, per rispettare il Mezzogiorno. Questa prospettiva può essere coltivata e noi la sosterremo, ma quello che ci interessa di più è che se un processo di autonomia rafforzata ci deve essere, deve coinvolgere tutte e 15 le Regioni. E i presidenti delle Regioni e i Consigli regionali devono essere sentiti subito, su questo tavolo, bloccando il disegno di legge che non può essere approvato, perché così com'è determina una secessione di fatto, dove i destini del Sud e del Nord si separano per sempre". Lo ha detto il governatore della Puglia Michele Emiliano, registrando la puntata de 'Il Graffio' durante la quale si è parlato di autonomia. "Io - ha aggiunto - non ho titolo per convocare gli altri presidenti, però mi piacerebbe ci vedessimo in fretta. Ci potremmo autoconvocare per chiedere al Governo di stoppare il disegno di legge e per fare le nostre proposte di autonomia rafforzata".