Crolla tetto: un ferito è molto grave

(ANSA) - POTENZA, 15 FEB - Sono molto gravi le condizioni dell'uomo che stamani era rimasto intrappolato nelle macerie in seguito al crollo di un tetto in un abitazione nel centro storico di Francavilla in Sinni (Potenza): secondo quanto si è appreso, ha ustioni su oltre l'80 per cento del corpo. Dopo essere trasportato all'ospedale San Carlo di Potenza, l'uomo a breve sarà trasferito al Centro Grandi ustioni di Brindisi.