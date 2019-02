Autonomia: Cgil Bari, devastante per scuola e sanità

(ANSA) - BARI, 15 FEB - La conseguenza delle autonomie rafforzate per scuola e sanità "potrebbe essere devastante, nella misura in cui una ipotesi di 'secessione dei ricchi' porterebbe a una lesione dei valori costituzionali e quindi dei diritti universalmente riconosciuti, tra cui appunto quelli alla salute e alla sanità". Lo ha detto il segretario della Cgil Bari, Gigia Bucci, intervenendo alla conferenza stampa del sindacato su 'Secessione, regionalizzazione della scuola e smantellamento del sistema sanitario nazionale'.

"La Puglia, già di suo - ha aggiunto - è destinataria di quasi 700 milioni di euro in meno rispetto all'Emilia Romagna, a parità di abitanti. E questo definisce una disparità. Da questo momento in poi significherà che i diritti dipenderanno dal territorio in cui nasci". Sull'autonomia, per Bucci, "è preoccupante la richiesta della Campania così come è preoccupante anche il fatto che lo stesso presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, si sia fatto ammaliare un po' dal fascino della manovra sul federalismo".(ANSA).