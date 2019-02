Rifiuti: Bari, da gennaio 552 multe

(ANSA) - BARI, 13 FEB - Sono 552 le multe fatte dalla Polizia locale a Bari, dall'inizio del 2019, nell'ambito delle attività di controllo sul corretto conferimento dei rifiuti e per il contrasto all'abbandono selvaggio degli ingombranti. Nella maggior parte dei casi le multe riguardano cittadini sorpresi a conferire i sacchetti dell'indifferenziato fuori orario (187), ma non mancano i baresi che ancora si ostinano a non differenziare (140), a buttare per terra mozziconi di sigarette, cartacce e fazzolettini (22), o a non raccogliere le deiezioni canine (10). Sanzionati anche numerosi non residenti a Bari (130) che sfruttano i cassonetti cittadini per liberarsi di rifiuti prodotti altrove. In poco più di un mese - fa sapere una nota del Comune - sono stati multati anche 11 negozianti che non raccoglievano correttamente gli imballaggi di cartone, 12 persone per abbandono di rifiuti ingombranti e 40 per abbandono stradale di sacchetti. Sono state usate fototrappole.