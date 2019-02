Rubano 1 km di cavi telefonici,arrestati

(ANSA) - TERLIZZI (BARI), 12 FEB - Con l'accusa di aver rubato un chilometro di cavi telefonici in rame, isolando anche alcune abitazioni nel comune di Terlizzi, i carabinieri hanno arrestato due uomini di Bitonto, con precedenti, sorpresi mentre tentavano di nascondere i cavi nella propria auto. Alla vista dei carabinieri i due uomini hanno cercato fuggire, ma dopo un breve inseguimento sono stati fermati e portati in caserma. Dai successivi accertamenti è emerso che i cavi, appartenenti ad una linea Telecom, erano stati tranciati ed asportati poco prima, causando l'interruzione dei collegamenti telefonici a un gruppo di abitazioni rurali della zona. Alcuni dei cavi tagliati erano ancora attaccati ai tralicci in legno della linea telefonica. Nell'auto degli arrestati i militari hanno trovato tronchesi, una grossa accetta e cavi in nylon muniti di moschettoni.(ANSA).