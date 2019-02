Calcio: Venezia-Lecce 1-1

(ANSA) - VENEZIA, 11 FEB - Venezia e Lecce si dividono la posta nel posticipo della 23/a giornata di Serie B. Al Penzo, finisce 1-1, con i gol che arrivano in un solo minuto, in avvio di ripresa. Padroni di casa in vantaggio al 5' st con Citro, che gira da centro area di sinistro un assist di Pinato; ospiti che trovano immediatamente il pari con Palombi, che infila Vicario da distanza ravvicinata su sponda aerea di Lamantia. (ANSA).