Puglia pensa a offerta per tutto anno

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - Il New York Times l'ha inserita tra le 52 destinazioni da visitare nel 2019 e per far conoscere ancor di più la sua offerta turistica, la Puglia porta in Bit - la fiera del Turismo inaugurata oggi a Milano - 61 espositori e 19 aggregazioni di impresa, presentando alla kermesse milanese oltre 80 attività turistiche esperienziali. Tra le iniziative illustrate, anche la nuova campagna di Pugliapromozione, in collaborazione con Expedia, 'Puglia Travel Flavour', che si rivolge ai mercati stranieri (Usa e Inghilterra in primis) e che invita a viaggiare attraverso il gusto. La Puglia infatti vanta un patrimonio di 60 prodotti agroalimentari e vini a Indicazione Geografica e oltre 276 prodotti agroalimentari tradizionali. Nel senso della destagionalizzazione va anche "InPuglia365, un programma - ha spiegato l'assessore regionale Loredana Capone - di iniziative slow da offrire a turisti fuori dai periodi canonici dell'estate".