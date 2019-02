La 'Pinerolo' rientra, cerimonia a Bari

(ANSA) - BARI, 8 FEB - Si è svolta questa mattina nella caserma 'Briescese' a Bari la cerimonia per il rientro della Brigata Pinerolo e dei Reggimenti dipendenti dalle operazioni realizzate in Afghanistan, Lettonia e Iraq, e per la partenza per una nuova missione di assistenza e supporto in Libia.

La cerimonia si è svolta alla presenza, tra gli altri, del Comandante del Comando delle Forze Operative Sud, Generale di Corpo d'Armata Rosario Castellano, del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e del sindaco di Bari, Antonio Decaro.

Castellano ha espresso "grande soddisfazione per l'impegno e gli eccellenti risultati conseguiti dalla Brigata Pinerolo e dalle sue Unità fuori dai confini nazionali in un periodo molto sensibile per la stabilizzazione delle aree di crisi, e per l'impegno nella cooperazione civile-militare per migliorare le condizioni di vita della popolazione locale". "È un onore essere qui per salutare il vostro rientro a casa dopo lunghi mesi di impegno lontano dal nostro Paese", ha detto Decaro. "Ed è un onore per città - ha aggiunto - poter annoverare tra i suoi concittadini persone che, come voi, svolgono un compito così difficile e delicato al servizio del nostro Paese. A nome della città di Bari rivolgo un caloroso saluto a tutte le autorità civili, militari e religiose, e a tutti i cittadini che sono qui per festeggiare il ritorno delle donne e degli uomini della Brigata Pinerolo e del Reggimento Bari". Durante la cerimonia è stato anche salutato il primo Battaglione 'Bezzecca' del settimo Reggimento Bersaglieri che nei prossimi giorni sarà impiegato nel contesto della missione bilaterale di Ippocrate, di assistenza e supporto in Libia. Il contingente assicurerà la sicurezza della base e dell'ospedale da campo italiano. (ANSA).