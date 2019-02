Muore prima della tesi,pergamena in bara

(ANSA) - BARI, 7 FEB - "Il lutto della famiglia Palmisano, per la scomparsa del loro caro Domenico, è anche il nostro". Lo dice all'ANSA il rettore del Politecnico di Bari, Eugenio Di Sciascio, in merito alla morte del 26enne Domenico Palmisano, lo studente universitario di Palagiano (Taranto) sconfitto da un tumore il 5 febbraio scorso, a cui è stata assegnata la laurea alla memoria in ingegneria informatica. Domenico lottava da mesi contro il cancro e nonostante la grave malattia era riuscito a sostenere anche l'ultimo esame, dal letto di ospedale, per coronare il suo sogno di diventare ingegnere informatico. Ma il suo cuore ha smesso di battere prima che potesse sostenere la tesi e festeggiare la laurea. Per questo i suoi familiari hanno deciso di mettere la pergamena nella bara, accanto a lui. Ieri si sono svolti i funerali in una chiesa gremita, dove il feretro è stato salutato con centinaia di palloncini bianchi e neri. Era tifosissimo della Juventus e avrebbe voluto incontrare Cristiano Ronaldo.