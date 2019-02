Operaio Ilva investito da acqua bollente

(ANSA) - TARANTO, 06 FEB - Un operaio di 43 anni dello stabilimento ArcelorMittal (ex Ilva) di Taranto ha riportato ustioni di primo e secondo grado agli arti inferiori e ai genitali dopo essere stato investito da un getto d'acqua bollente mentre staccava tubi di raffreddamento da una valvola nell'area dell'Altoforno1. L'operaio, soccorso da personale dell'infermeria dello stabilimento, è stato trasportato all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Dall'Azienda sanitaria locale si apprende che è prossimo il trasferimento del paziente in un Centro Grandi Ustioni. Al momento non è considerato comunque in pericolo di vita. Accertamenti sono stati avviati dallo Spesal (Servizio prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro) dell'Asl per accertare dinamica e responsabilità. Anche l'azienda ha avviato le verifiche per comprendere le cause dell'infortunio.