Sud: De Sanctis, investire in utilities

(ANSA) - BARI, 4 FEB - "Il settore idrico e quello ambientale rappresentano una opportunità di crescita per il territorio.

Esistono dei gap infrastrutturali e occorre dire che le regioni del Mezzogiorno negli ultimi anni si sono allineate alla crescita del resto d'Italia. Anche se esistono delle differenze rilevanti tra i vari territori del Mezzogiorno. In questo senso la Puglia è partita molto forte e già l'anno scorso l'Acquedotto pugliese ha chiuso con 36 euro ad abitante di investimento, una cifra molto vicina alle migliori utility del Nord". Lo ha sottolineato il presidente commissione Mezzogiorno Utilitalia e amministratore delegato di Acquedotto pugliese, Nicola De Sanctis, oggi a margine del convegno 'Servizi idrici e ambientali nel Mezzogiorno: proposte di sviluppo'. "Per fare nuovi investimenti - ha rilevato - occorrono innanzitutto operatori rilevanti che abbiano le capacità di gestire le complessità del ciclo degli investimenti e l'articolazione del servizio ai cittadini nei suoi molteplici aspetti".