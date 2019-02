I pendolari viaggeranno su Frecciabianca

(ANSA) - BARI, 04 FEB - Si chiama 'Carta tutto treno', si rivolge ai pendolari possessori di abbonamento regionale Trenitalia e consente loro di disporre, in maniera indifferenziata, dei treni regionali, degli Intercity, ma anche dei Frecciabianca a un prezzo conveniente. E' stata presentata in Regione, alla presenza dell'assessore ai Trasporti, Gianni Giannini, e di Fabio Carli di Trenitalia. La carta può essere acquistata al costo aggiuntivo di 40 euro al mese (440 euro all'anno anziché 480) ed essere esibita al capotreno assieme all'abbonamento regionale.

Facendo un esempio, oggi il costo dell'abbonamento Foggia-Bari per il Frecciabianca è di 164 euro; per l'Intercity 156 euro, per il treno regionale a 117,90. Il costo dell'abbonamento al treno regionale, più l'acquisto della Carta tutto treno, sarebbe di 157,90 euro; di sicuro più alto dell'abbonamento tradizionale, ma meno caro del corrispettivo per viaggiare a bordo del Frecciabianca. Il vantaggio è di avere a disposizione i tre collegamenti.