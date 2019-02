Incidente stradale a Foggia,muore 45enne

(ANSA) - FOGGIA, 03 FEB - Un uomo di 45 anni, Bruno Russolillo è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina all'alba in viale degli Aviatori alla periferia di Foggia. Stando a quanto si è saputo fino a questo momento l'uomo era alla guida di una utilitaria quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo contro un muretto. All'arrivo del 118 l'uomo era già morto. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco. Circolazione rallentata in quel tratto di strada per consentire agli agenti della Polizia Locale di effettuare i dovuti accertamenti.