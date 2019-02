Regione: #Pugliapartecipa,124 proposte

(ANSA) - BARI, 02 FEB - In 124, tra università, associazioni e comitati di cittadini, movimenti politici ed enti locali, hanno inviato proposte per #Pugliapartecipa, l'avviso pubblico promosso dalla Regione per cofinanziare processi partecipativi.

La maggior parte delle proposte è arrivata dalle associazioni (71) e dai Comuni (40), principalmente dalle provincie di Lecce (37%) e Bari (30%). "Uno straordinario successo - ha detto il presidente della Regione, Michele Emiliano - significa che c'è un gran bisogno di discussione, che evidentemente i partiti politici non riescono a soddisfare". "La partecipazione - ha continuato - serve per trasmettere non solo informazioni e dati, ma anche idee che consentiranno di stabilire dove deve andare la Puglia negli anni futuri. Dalle cose più piccole di quartiere alle cose più grandi che sono la visione della Puglia nel mondo". Lo stanziamento è di 350 mila euro, (ciascun progetto finanziabile fino a 20mila euro), ma Emiliano ha annunciato che chiederà al Consiglio regionale il raddoppio.