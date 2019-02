Lecce:Scavone presto dimesso da ospedale

(ANSA) - LECCE, 2 FEB - Manuel Scavone ha passato la notte in rianimazione dove é stato trasferito in via precauzionale nella tarda serata di ieri dal reparto di neurochirurgia del Vito Fazzi di Lecce. Si tratta solo di una precauzione volta anche a garantire una maggiore privacy al calciatore, ma sta bene e non é in pericolo di vita. Una procedure standard, spiegano dalla direzione sanitaria dell'ospedale salentino, che viene applicata quando si verifica un trauma cranico commotivo con perdita di coscienza, come nel caso del calciatore del Lecce. Resterà in osservazione in rianimazione e in giornata sarà sottoposto ad un ulteriore Tac di controllo. Dovrebbe essere dimesso in caso di esito negativo già domani.